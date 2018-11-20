В Центробанке предсказали уровень годовой инфляции в России

Инфляция в России по итогам 2018 года будет в прогнозном диапазоне 3,8–4,2%, сообщил глава департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ Александр Морозов.

— Прогноз остаётся от 3,8 до 4,2%. ... Давайте ориентироваться на середину (диапазона), — заявил он. По его словам, за последнюю неделю рост цен ускорился и сейчас годовая инфляция составляет 3,7%.

Глава департамента подчеркнул, что в настоящее время начался сезонный период более высоких цен.

Отметим, что целевое значение Центробанка по инфляции в России составляет 4%. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин ранее заявлял, что регулятор ожидает инфляцию по итогам года в нижней половине диапазона 3,8–4,2%.

По данным агентства Росстат, в октябре инфляция в России ускорилась до 0,4% с сентябрьских 0,2%, а в годовом выражении — до 3,5% с 3,4%.