Опрос: Только треть россиян регулярно откладывают сбережения

Из числа тех, кто откладывает сбережения, только у 10% есть конкретные долгосрочные планы на эти средства.

Только треть россиян регулярно откладывают сбережения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого по заказу международной платёжной системы Visa компанией Ipsos.

— 66% опрошенных имеют сбережения, треть откладывает деньги регулярно; 63% опрошенных хранят сбережения в рублях в безналичном виде, 45% хранят рубли в наличном виде. Почти половина откладывает до 10% ежемесячного дохода, — приводит результаты исследования РИА "Новости".

При этом аналитики отметили, что большинство россиян владеют базовыми навыками финансовой грамотности и пользуются такими продуктами банков, как дебетовая карта, банковский счёт, вклад. 35% опрошенных заявили, что регулярно ведут бюджет.

По словам экспертов, достаточно большое количество россиян легкомысленно тратят деньги: 34% опрошенных не имеют никаких накоплений, а 21% не ведёт бюджет. При этом своим финансовым положением довольны больше трети пользователей финансовых продуктов. Абсолютное большинство россиян — 74% — расплачиваются банковскими картами чаще, чем раз в неделю.

Опрос проводился в два этапа в 15 городах-миллионниках России. Всего в октябре 2017 года и сентябре 2018 года были опрошены 2142 человека в возрасте 18–60 лет.