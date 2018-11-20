Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" скончался в возрасте 54 лет. У него остановилось сердце.

Певца Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь популярного в 80-х и 90-х исполнителя проводили его близкие, друзья и коллеги, в том числе продюсер Андрей Разин, телеведущая Дана Борисова, певцы Алексей Крылов, Феликс Царикати, Марат Крымов и многие другие.

Прощание с Осиным состоялось тут же, в ритуальном зале Троекуровского. Гроб с телом артиста опустили в могилу под аплодисменты.

Евгений Осин скончался в своей московской квартире в минувшие выходные. Ему было 54 года. Причина смерти — остановка сердца. Тело музыканта обнаружила его сестра, когда пришла к нему домой, обеспокоившись, что Осин перестал отвечать на звонки.