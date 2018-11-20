Будет меньше хлопот. Эксперт оценил возможность оформления ДТП через приложение

Игорь Моржаретто отметил, что разработка поможет снизить уровень мошенничества с авариями.

Новое приложение для оформления ДТП пойдёт на пользу людям и будет создавать им меньше хлопот. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

— Есть уже такое приложение у РСА — Российского союза автостраховщиков, и чем больше таких будет, тем лучше, у нас их несколько — этих систем. Появление таких приложений — это большое благо, у нас 80% ДТП — это мелкие аварии. Соответственно, авария-то мелкая, но люди стоят часами, ждут ГИБДД. Европротокол есть, существует, но он востребован пока не так хорошо, как хотелось бы, каждый третий только пользуется, — отметил Моржаретто.

Автоэксперт также подчеркнул, что при наличии приложения с высокой степенью защищённости станет невозможным внесение поправок в европротокол "корявой ручкой". Тем самым снизится уровень мошенничества с авариями.

— Это будет вообще замечательно и, если это появится, будет на пользу людям, меньше хлопот будет. Одно дело — обмануть, когда ты заполняешь бумажную версию европротокола, можно попытаться помухлевать, это проще, если надо снять, я считаю, что это хорошо. В принципе, факт мошенничества возможен, мошенники — на то они и мошенники, чтобы каждый раз выдумывать новый способ, как обмануть честных людей. Но там есть свой уровень безопасности, мошенничать будет сложнее, — подытожил Моржаретто.

Ранее Лайф сообщал, что в России может появиться мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформлять ДТП. Программа будет сопоставлять фотографии, сделанные при получении электронного паспорта транспортного средства, с теми, которые будут сделаны на месте аварии.