Эксперт назвал биткоин выдуманным активом и предсказал его дальнейшую судьбу

Специалист считает, что цена уже не упадёт, поскольку она достигла уровня стоимости затрат на создание этой криптовалюты.

Доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики Генрих Пеникас в беседе с Лайфом выразил мнение, что биткоин — это "придуманный актив", за который сейчас платят столько, сколько стоит электроэнергия для его создания.

— Кому он нужен? В принципе, никому. С ним можно вести расчёты, но расчёты можно вести и не с ним, поэтому кто-то, наверное, будет использовать, — отметил специалист.

По его мнению, цена уже не упадёт, поскольку она достигла уровня стоимости затрат на создание этой криптовалюты, то есть криптовалюта стоит столько, сколько нужно, чтобы её добыть.

— Будет функционировать, пока кому-то это интересно, а интересно это тем, кто его покупал, когда он стоил 15–20 тысяч, потому что они сейчас в большом минусе, им очень хочется, чтобы вдруг снова стало столько же. Если найдётся тот, кто готов будет рискнуть, поиграть и создать очередной информационно-спекулятивный бум, возможно, что он и подскочит, — подчеркнул Пеникас.

Эксперт напомнил, что уже проводились расследования, как люди просто делали фиктивные сделки, чтобы показывать рост оборотов и увеличивать цену — как в прошлом году, так и даже несколько лет назад.

— Как на фондовых рынках вводятся законы для противодействия манипулирования ценами, здесь, если кто-то будет покупать много, цена может и пойти вверх, создать иллюзию для других, что как будто что-то происходит, — резюмировал доцент ВШЭ.

Напомним, курс биткоина продолжает снижаться — накануне, 19 ноября, он опустился ниже $5 тысяч, обновив минимум октября 2017 года.