Недопустимо. В МВД РФ раскритиковали попытки повлиять на выборы главы Интерпола

В ведомстве также осуждают дискредитацию российского кандидата на пост президента организации Прокопчука.

В МВД РФ сочли недопустимыми попытки повлиять на выборы главы Интерпола. Кроме того, правоохранительные органы осуждают кампанию против российского кандидата на пост президента организации Александра Прокопчука. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

— Считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран-членов в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом, — отмечает Волк.

Она напоминает, что у Прокопчука многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Официальный представитель МВД РФ уверена, что вице-президент Интерпола в случае победы на выборах и дальше будет работать исключительно в интересах международного полицейского сообщества.

О том, что Прокопчук может стать следующим главой международной полиции, ранее сообщила Financial Times. Сейчас Прокопчук является вице-президентом Интерпола. Кроме того, с 2011 года он возглавляет российское бюро организации. При этом уже и Украина, и Литва пригрозили выйти из Интерпола, если победит Прокопчук.