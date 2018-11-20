В Москве расселили один из первых домов, попавших в программу реновации

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В Москве расселили один из первых домов, попавших в программу реновации

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Переселение жителей ветхого дома в Северном Измайлове началось в феврале нынешнего года.

В Москве полностью завершилось расселение одного из первых домов, вошедших в программу реновации. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

В доме номер 3 на улице Константина Федина в районе станции метро "Щёлковская" проживало 80 семей, которые за девять месяцев переехали в новый дом, который находится в 300 метрах от старого.

Всего в программу реновации вошло более пяти тысяч домов, в которых проживает около миллиона человек. Новое жильё будет построено за счёт города.

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