В Москве расселили один из первых домов, попавших в программу реновации

Переселение жителей ветхого дома в Северном Измайлове началось в феврале нынешнего года.

В Москве полностью завершилось расселение одного из первых домов, вошедших в программу реновации. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

В доме номер 3 на улице Константина Федина в районе станции метро "Щёлковская" проживало 80 семей, которые за девять месяцев переехали в новый дом, который находится в 300 метрах от старого.

Всего в программу реновации вошло более пяти тысяч домов, в которых проживает около миллиона человек. Новое жильё будет построено за счёт города.