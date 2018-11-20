Лжехирург с липовым дипломом полгода проработал в волгоградской больнице

За время работы в больнице врач не провёл ни одной операции, а из больницы его уволили сразу же после прокурорской проверки.

В Волгоградской области будут судить мужчину, который устроился в медучреждение по поддельному диплому. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что в январе 2018 года обвиняемый устроился в Иловинскую ЦРБ на должность заведующего и врача-хирурга. При этом он предъявил сертификат, разрешающий ему вести медицинскую деятельность, и диплом Российского университета дружбы народов (РУДН).

В вузе по запросу прокуратуры предоставили информацию, что мужчина в заведении не обучался и никаких документов ему никто не выдавал.

Свою вину обвиняемый признал. После прокурорской проверки он был уволен из больницы. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что за полгода своей работы он не провёл ни одной операции.