Почём фантастика? В РЖД рассказали о ценах на билеты в новом плацкарте

Гендиректор Федеральной пассажирской компании (дочка РЖД по пассажироперевозкам в дальнем следовании) Пётр Иванов заявил, что стоимость билетов в модернизированный плацкарт не будет выше, чем в обычный.
— Цена билета однозначно не изменится, — сказал глава ФПК.
По его словам, цены в плацкартных вагонах регулируются Федеральной антимонопольной службой, поэтому остаются прежними.
Плацкартные вагоны нового образца могут перевезти первых пассажиров в декабре 2018 — январе 2019 года.
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