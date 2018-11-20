Почём фантастика? В РЖД рассказали о ценах на билеты в новом плацкарте

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Почём фантастика? В РЖД рассказали о ценах на билеты в новом плацкарте

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Фото: © L!FE/Алексей Литвинов

Вагоны нового образца могут перевезти первых пассажиров в декабре 2018 — январе 2019 года.

Гендиректор Федеральной пассажирской компании (дочка РЖД по пассажироперевозкам в дальнем следовании) Пётр Иванов заявил, что стоимость билетов в модернизированный плацкарт не будет выше, чем в обычный.

— Цена билета однозначно не изменится, — сказал глава ФПК.

По его словам, цены в плацкартных вагонах регулируются Федеральной антимонопольной службой, поэтому остаются прежними.

Плацкартные вагоны нового образца могут перевезти первых пассажиров в декабре 2018 — январе 2019 года.

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