"Наймите няню." Глава Карелии нагрубил сельчанке на просьбу не закрывать детсад

В переписке в социальных сетях он заявил, что к нему "бесполезно" обращаться за помощью.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отказал жительнице посёлка Суоёки Анне Власовой в просьбе открыть детский сад, заявив, что к нему бесполезно обращаться за помощью.

В начале сентября нынешнего года Власова обратилась к главе региона в социальных сетях с просьбой открыть в посёлке детский сад: в это время ей необходимо было выходить на работу, а местное учреждение закрылось в конце лета.

— Сидите (в декретном отпуске. — Прим. Лайфа) до трёх лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Исполнится ребёнку три года, возите его в Суоярви (в 28 километрах от Суоёки. — Прим. Лайфа), — приводит текст ответа местное издание 7х7.

Парфенчиков заявил, что никто не будет открывать детский сад только для одного ребёнка. В ответ на возражения Власовой, мол, Суоярви далеко, а нанимать няню дорого, он ответил: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают", — добавив, что к нему "бесполезно" обращаться с такими вопросами.

По данным издания, переписка Парфенчикова с Власовой была удалена, а женщина удалена из друзей во "ВКонтакте". Местные жители обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность закрытия школ и детских садов в посёлке.