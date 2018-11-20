Собянин обсудил с врачами Москвы вопросы улучшения лекарственного обеспечения

По словам главы столицы, власти стремятся закупать качественные лекарства нового поколения и шаг за шагом расширяют охват различных заболеваний.

Мэр столицы Сергей Собянин в ходе своего визита в диагностический центр № 5 в Лианозове обсудил с московскими медиками вопросы улучшения бесплатного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Об этом сообщается на сайте градоначальника столицы.

Отмечается, что право на получение бесплатных медикаментов имеют более 1,7 миллиона жителей Москвы, а ежегодно столичные медики выписывают 15 миллионов льготных рецептов по более чем шести тысячам наименований. Бесплатные лекарства можно получить в 349 аптеках, в том числе расположенных в поликлиниках.

— Мы стремимся закупать качественные лекарства нового поколения и шаг за шагом расширяем охват различных заболеваний, — сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что ранее было зафиксировано много жалоб, которые были связаны с получением льготных препаратов. По его словам, власти столицы решили закупить антикоагулянты для профилактики инсульта у больных мерцательной аритмией, в которых нуждается около 39 тысяч жителей города.

В ближайшее время планируется закупка вакцин против менингококковой инфекции.