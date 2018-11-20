Опрос: Украинцы лучше относятся к Брежневу и Петру I, чем к Бандере

Украинцы рассказали, как относятся к историческим фигурам. В частности, 36% жителей Незалежной положительно оценивают лидера Организации украинских националистов (ОУН)* Степана Бандеру, который в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами. При этом 34% респондентов негативно относятся к нему. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг" в рамках исследования динамики отношения к голодомору 1932−1933 годов.

Лучше всего из исторических деятелей украинские граждане относятся к Богдану Хмельницкому и Михаилу Грушевскому (73% и 68%). Около 50% хорошо оценивают Ивана Мазепу.

Любопытно, но по результатам опроса о своём положительном отношении к Леониду Брежневу и Петру Первому заявили 47% и 43% респондентов соответственно. К Симону Петлюре одинаково хорошо и плохо относятся 30% опрошенных.

Более половины респондентов рассказали о своём отрицательном отношении к Владимиру Ленину и Михаилу Горбачёву. Об Иосифе Сталине в данном контексте высказались 58% опрошенных.

*Организация запрещена в России по решению Верховного суда.