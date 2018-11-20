Путин потребовал разобраться с несвоевременным выполнением гособоронзаказа

По словам российского лидера, необходимо детально проанализировать исполнение обязательств отдельными предприятиями ОПК.

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно разобраться с несвоевременным исполнением обязательств по выполнению гособоронзаказа отдельными предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

— Конечно, нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа, прежде всего я имею в виду несвоевременное исполнение обязательств отдельными предприятиями ОПК, — сказал Путин в ходе совещания по военной тематике.

Как отметил глава государства, нужно выяснить, где здесь причины системного характера, а где речь идёт просто об отсутствии дисциплины и нормальной организации процесса производства.