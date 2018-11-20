Эксперты вычислили формулу популярности платформы "Россия – страна возможностей"

Число россиян, которые стали участниками флагманских конкурсов, превысило 1,2 млн человек. И это при том, что заявочная кампания некоторых проектов ещё не завершилась.

На конкурс управленцев "Лидеры России" поступило более 227 тысяч заявок, что почти на 30 тысяч больше, чем годом ранее. На конкурс "Мой первый бизнес" зарегистрировались 640 тысяч школьников, а в 2017−2018 годах — 408 тысяч молодых ребят. На олимпиаду "Я — профессионал" подали заявки более 430 тысяч студентов, в прошлом году — 295 тысяч. В региональных чемпионатах "Абилимпикс" этого года соревновались 9005 человек.

Эксперты объясняют: популярность платформы "Россия — страна возможностей" — это не случайность, а закономерность.

— Основное — это то, что мы говорим с ребятами на одном языке, — делится с Лайфом руководитель проекта "Мой первый бизнес" Ярослав Самылин. — Это значит, что каналы продвижения, которые мы используем, предельно понятны ребятам, то есть это блогеры, лидеры мнений, различные активности в соцсетях, потому что наша основная целевая аудитория находится именно там. Это и различные мероприятия в формате квестов, бизнес-игр и так далее.

Причём мотивация у всех участников разная. Если для одних старшеклассников "Мой первый бизнес" — это возможность легче поступить в университет, получить скидки на обучение и другие бонусы, то другие первоначально приходят за ценными призами (а их — более 12 тысяч).

В свою очередь проректор НИУ ВШЭ, руководитель олимпиады "Я —профессионал" Валерия Касамара призывает не забывать о том, что проекты платформы предлагают молодым россиянам то, что является для них безусловной ценностью — самореализацию.

— Проекты предлагают человеку по очень многим направлениям проявить себя. Для кого-то это предпринимательство, для кого-то —добровольчество, для кого-то это творчество. Мы говорим своим участникам, что вне зависимости от того, какую траекторию профессиональную вы для себя выбрали, вы можете найти свое место в рамках олимпиады, она поможет вам дальше реализовываться в профессии, — комментирует Лайфу Касамара.

Она подчеркнула, что на данном этапе вопрос о том, какая профессия сейчас популярна на рынке, уходит на второй план, поскольку в стране наблюдается дефицит профессионалов как таковых.

— Поэтому, если вы делаете ставку на саморазвитие, на то, что действительно хотите реализоваться как профессионал, то вам с нами по пути, — резюмирует собеседница Лайфа.

Напомним, что АНО "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Её основными целями является создание условий для самореализации россиян.