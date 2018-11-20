Эксперты вычислили формулу популярности платформы "Россия – страна возможностей"

На конкурс управленцев "Лидеры России" поступило более 227 тысяч заявок, что почти на 30 тысяч больше, чем годом ранее. На конкурс "Мой первый бизнес" зарегистрировались 640 тысяч школьников, а в 2017−2018 годах — 408 тысяч молодых ребят. На олимпиаду "Я — профессионал" подали заявки более 430 тысяч студентов, в прошлом году — 295 тысяч. В региональных чемпионатах "Абилимпикс" этого года соревновались 9005 человек.
Эксперты объясняют: популярность платформы "Россия — страна возможностей" — это не случайность, а закономерность.
— Основное — это то, что мы говорим с ребятами на одном языке, — делится с Лайфом руководитель проекта "Мой первый бизнес" Ярослав Самылин. — Это значит, что каналы продвижения, которые мы используем, предельно понятны ребятам, то есть это блогеры, лидеры мнений, различные активности в соцсетях, потому что наша основная целевая аудитория находится именно там. Это и различные мероприятия в формате квестов, бизнес-игр и так далее.
Причём мотивация у всех участников разная. Если для одних старшеклассников "Мой первый бизнес" — это возможность легче поступить в университет, получить скидки на обучение и другие бонусы, то другие первоначально приходят за ценными призами (а их — более 12 тысяч).
В свою очередь проректор НИУ ВШЭ, руководитель олимпиады "Я —профессионал" Валерия Касамара призывает не забывать о том, что проекты платформы предлагают молодым россиянам то, что является для них безусловной ценностью — самореализацию.
— Проекты предлагают человеку по очень многим направлениям проявить себя. Для кого-то это предпринимательство, для кого-то —добровольчество, для кого-то это творчество. Мы говорим своим участникам, что вне зависимости от того, какую траекторию профессиональную вы для себя выбрали, вы можете найти свое место в рамках олимпиады, она поможет вам дальше реализовываться в профессии, — комментирует Лайфу Касамара.
Она подчеркнула, что на данном этапе вопрос о том, какая профессия сейчас популярна на рынке, уходит на второй план, поскольку в стране наблюдается дефицит профессионалов как таковых.
— Поэтому, если вы делаете ставку на саморазвитие, на то, что действительно хотите реализоваться как профессионал, то вам с нами по пути, — резюмирует собеседница Лайфа.
Напомним, что АНО "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Её основными целями является создание условий для самореализации россиян.
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