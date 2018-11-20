Путин: В 2018 году на производство военной техники выделено 1,5 трлн рублей

К 2021 году доля современного оружия и техники на флоте и в армии должна составить не менее 70%.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию вооружённых сил страны заявил, что в 2018 году на серийное производство военной техники было выделено полтора триллиона рублей.

— На текущий год по линии Министерства обороны на создание и серийное производство вооружений и военной техники были выделены значительные ресурсы: в общей сложности почти 1,5 триллиона рублей, — сказал глава государства.

По словам российского лидера, ключевые ориентиры при реализации государственного оборонного заказа обозначены в новой Госпрограмме вооружений. Путин напомнил, что в соответствии с данным документом к 2021 году доля современного оружия и техники на флоте и в армии должна составить не менее 70 процентов. Глава государства отметил, что такое масштабное переоснащение позволит решать полный комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед ВС РФ. В первую очередь президент подчеркнул, что имеет в виду сохранение стратегического паритета и надёжной защиты государства от внешних угроз.

Ранее Путин заявил, что необходимо разобраться с несвоевременным исполнением обязательств по выполнению гособоронзаказа отдельными предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).