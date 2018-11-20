Стало известно, сколько автовладельцы сэкономили благодаря Крымскому мосту

Ранее для того, чтобы добраться на полуостров, нужно было воспользоваться паромной переправой, стоимость рейса которой составляла от двух до девяти тысяч рублей.

Владельцы транспортных средств и перевозчики сэкономили благодаря Крымскому мосту более шести миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

— Более шести миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы, — сказал он на транспортном форуме в Гостином Дворе.

По его словам, с момента открытия движения по мосту проехали более трёх миллионов машин в обе стороны.

По словам Дитриха, за один рейс на паромной переправе нужно было заплатить от двух до девяти тысяч рублей. Стоимость зависела от типа и габаритов автомобиля, а движение по Крымскому мосту бесплатное. Водители, как отмечает глава ведомства, ощутили не только экономию средств, но и времени, поскольку движение не прекращается даже в шторм.

Самый протяжённый в России — Крымский — мост планировалось запустить в декабре текущего года, но работы были завершены с опережением графика. Длина моста составляет 19 километров. Открывал его лично президент РФ Владимир Путин. Движение поездов планируется запустить в декабре 2019 года.