Стало известно, сколько автовладельцы сэкономили благодаря Крымскому мосту

Владельцы транспортных средств и перевозчики сэкономили благодаря Крымскому мосту более шести миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.
— Более шести миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы, — сказал он на транспортном форуме в Гостином Дворе.
По его словам, с момента открытия движения по мосту проехали более трёх миллионов машин в обе стороны.
По словам Дитриха, за один рейс на паромной переправе нужно было заплатить от двух до девяти тысяч рублей. Стоимость зависела от типа и габаритов автомобиля, а движение по Крымскому мосту бесплатное. Водители, как отмечает глава ведомства, ощутили не только экономию средств, но и времени, поскольку движение не прекращается даже в шторм.
Самый протяжённый в России — Крымский — мост планировалось запустить в декабре текущего года, но работы были завершены с опережением графика. Длина моста составляет 19 километров. Открывал его лично президент РФ Владимир Путин. Движение поездов планируется запустить в декабре 2019 года.
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