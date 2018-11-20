В Кургане женщина с ребёнком провалилась в канализацию

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В Кургане женщина с ребёнком провалилась в канализацию

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Фото: © Twitter/Следственный комитет‏

Следственный комитет уже начал проверку в отношении коммунальных служб по данному факту.

На улице Пугачёва в Кургане женщина с двухлетним ребёнком провалилась в канализационный колодец. Об этом сообщает сайт местного Следственного управления СК РФ.

— По данному факту следственными органами СКР по Курганской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.

По итогам проверки следователи дадут правовую оценку действиям коммунальных служб.

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