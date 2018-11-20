В Кургане женщина с ребёнком провалилась в канализацию

Следственный комитет уже начал проверку в отношении коммунальных служб по данному факту.

На улице Пугачёва в Кургане женщина с двухлетним ребёнком провалилась в канализационный колодец. Об этом сообщает сайт местного Следственного управления СК РФ.

Следователи осмотрели место падения женщины и коляски с 2-летним ребенком в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, на улице Пугачева в Кургане.



Опрашивается потерпевшая. С ее слов, у ребенка серьезных повреждений нет. Им будут назначены медицинские экспертизы pic.twitter.com/zH0BvSAP8v — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

— По данному факту следственными органами СКР по Курганской области организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.

По итогам проверки следователи дадут правовую оценку действиям коммунальных служб.