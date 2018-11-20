ФСБ опубликовала видео задержания члена банды Басаева, напавшей на Будённовск

Задержанному Хазваху Черхигову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания Хазваха Черхигова, члена банды Басаева, напавшей на Будённовск в 1995 году. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как сообщалось ранее, после задержания он был доставлен в СУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, где ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

14 июня 1995 года в результате вооружённого нападения террористов на город Будённовск Ставропольского края погибло 129 жителей, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих, получило ранения 415 человек.

Кроме того, группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Будённовска. Их согнали в местную больницу. 17 июня был освобождён 61 заложник. Остальных освободили 19 июня после переговоров.

Краевой суд Ставрополья приговорил к различным срокам лишения свободы 31 участника данного преступления.