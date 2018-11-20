ВС РФ за 2018 год получили 74 самолёта и вертолёта, 5 кораблей, 80 беспилотников

Читайте также

ВС РФ за 2018 год получили 74 самолёта и вертолёта, 5 кораблей, 80 беспилотников

162

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании по военной тематике, что Вооружённые силы РФ с начала 2018 года получили 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотников, пять кораблей, 250 танков и бронемашин.

— На середину ноября в рамках заданий ГОЗ в войска уже поставлено около двух тысяч основных образцов вооружений и военной техники. Среди них 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотных летательных аппаратов, четыре полковых комплекта ЗРК С-400, пять надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин, — сообщил Путин.

В 2018 году на серийное производство военной техники было выделено полтора триллиона рублей.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×