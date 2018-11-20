На АЭС в Великобритании произошла авария. Есть пострадавшие

Три человека были госпитализированы. По словам администрации АЭС, угрозы окружающей среде нет.

В Великобритании на АЭС Хейшем произошла авария, в результате которой были госпитализированы три человека. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте станции.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 19 ноября. Как заявили в администрации станции, авария не представляет угрозы для окружающих, а пострадавшие и их семьи получат должную помощь и поддержку. При этом подробности происшествия не сообщаются.

— Будет проведено полное расследование происшествия. Безопасность — наш главный приоритет, и мы проведём расследование произошедшего и убедимся, что все необходимые меры были предприняты, чтобы не допустить повторения, — говорится в сообщении АЭС, при этом какие-либо подробности случившегося не раскрываются.

АЭС Хейшем состоит из двух отдельно управляемых станций: Хейшем-1, где произошла авария, и Хейшем-2. Станция является одной из самых мощных в Великобритании.