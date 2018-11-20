В Самаре наказали сотрудника ПФР, который вызвал умершую россиянку за пособием

После обнаружения технической ошибки были направлены корректные варианты письма с официальным извинением.

Пенсионный фонд применил дисциплинарное наказание к сотруднику, который пригласил умершую жительницу Самары за пособием на её похороны. Об этом РИА "Новости" рассказала представитель пресс-службы отделения фонда в регионе.

— При работе со списками граждан, обратившихся за пособием на погребение, и списком умерших граждан специалистом управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары была допущена ошибка… К специалисту, допустившему ошибку, применено дисциплинарное взыскание, — заявила собеседница агентства.

Она также отметила, что, после того как удалось обнаружить техническую ошибку, всем семьям были направлены корректные варианты писем с официальными извинениями.

Ранее Лайф рассказывал, что в Самаре Пенсионный фонд России пригласил умершую местную жительницу за пособием на её похороны.