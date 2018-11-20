Путин утвердил наполовину обновлённый состав Совета по культуре и искусству

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Путин утвердил наполовину обновлённый состав Совета по культуре и искусству

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Российский лидер Владимир Путин утвердил новый состав Совета президента РФ по культуре и искусству. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В обновлённом совете — 55 человек, из которых в прежнем составе работало 27 человек, — говорится в сообщении.

Глава государства включил в состав совета авторитетных деятелей культуры разных поколений. Среди них режиссёры Фёдор Бондарчук и Андрей Кончаловский, директор Московской филармонии Алексей Шалашов, главы драматических и музыкальных театров Дмитрий Бертман, Владимир Машков, Михаил Бычков, Владимир Урин, актёр Театра им. Вахтангова Евгений Князев, ректор Театрального института имени Бориса Щукина.

В состав совета также вошли продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Крутой, композитор Алексей Рыбников, певица Полина Гагарина, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, писатель Евгений Водолазкин, детская писательница Анастасия Орлова.

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