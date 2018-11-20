Теперь ещё и вода?! Замерзающие украинцы рискуют остаться без водоснабжения

Износ сетей и оборудования систем подачи воды и её отвода на сегодняшний день превышает 50%.

Украина может остаться без централизованного водоснабжения из-за отсутствия финансов на восстановление водопроводно-канализационного хозяйства страны. Об этом в "Фейсбуке" заявила ассоциация "Укрводоканалэкология".

— Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление на Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, — говорится в сообщении.

Украинское правительство исключило из проекта бюджета на следующий год средства на программу "Питьевая вода Украины", которая была принята в 2011 году. Сообщается, что выделено на неё было 208 миллионов гривен, тогда как изначально предполагалось финансирование в размере трёх миллиардов.

Сообщается, что сейчас износ сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотвода превышает 50%. Также известно, что компаниям не возместили разницу в тарифах почти в 2,5 миллиарда гривен.

На сегодняшний день реконструкция устаревших предприятий водоснабжения и водоотвода требует порядка $40 миллиардов (1,1 трл гривен).

Ассоциация уже обратилась к властям с просьбой не допустить коллапса и внести необходимые изменения в проект бюджета на 2019 год.