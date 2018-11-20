Телефонные террористы из Благовещенска сорвали занятия в Керченском политехе

Никаких опасных предметов в учебном заведении не нашли, а вот лжеминёров уже задержали, причём за девять тысяч километров от места ЧП.

В Амурской области задержали четырёх студентов, подозреваемых в ложном минировании учебных заведений Крыма. Об этом информирует пресс-служба республиканского МВД. В отношении лжеминёров может быть возбуждено дело по статье 207 УК РФ "Ложное сообщение об акте терроризма".

— Информируем о том, что сведения, размещённые в ряде ресурсов о якобы заложенных взрывных устройствах, не соответствуют действительности, — прокомментировали в полиции.

Отметим, что сегодня в соцсетях прокатилась волна сообщений о том, что в нескольких крымских вузах ищут взрывчатку. Эвакуация была объявлена и в многострадальном Политехническом колледже Керчи, в котором 17 октября произошло массовое убийство. Никаких опасных предметов на территории учебных заведений обнаружено не было. В МВД заверили, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Напомним, утром 17 октября студент четвёртого курса керченского колледжа Владислав Росляков взорвал СВУ в коридоре учебного заведения, а затем начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. Погиб 21 человек, более 70 получили ранения. Сам керченский стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.