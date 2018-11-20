Сенатор Лахова обвинила СМИ в искажении её слов о размере прожиточного минимума

Ранее СМИ опубликовали её комментарий о размере прожиточного минимума, в котором она призывала людей вспомнить "ужасы и голод" во время войны.

Сенатор Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова обвинила СМИ в искажении её слов о размере прожиточного минимума. Соответствующее заявление она сделала в беседе с корреспондентом газеты "Взгляд".

Ранее издание Regions.ru опубликовало сообщение Лаховой, в котором она высказалась за увеличение прожиточного минимума, однако призвала недовольных людей вспомнить о тех, кто пережил "ужасы и голод", и рассказала, что она сама порой "весь день гречкой питается".

— По "3,5 тысячи" могу сказать одно: пусть наши журналисты сначала научатся правильно информировать о том, что я говорю, — заявила она.

Как писал ранее Лайф, в Госдуме предложили повысить прожиточный минимум до 25 тысяч.