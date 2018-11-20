Как минимум 40 человек погибли при взрыве во Дворце бракосочетания в Кабуле

Во Дворце бракосочетания в Кабуле прогремел взрыв. Как сообщает телеканал Tolo News, жертвами ЧП стали 40 человек. От 60 до 80 получили различные травмы.
По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник, который подорвал себя в зале свадебных торжеств. В этот момент там проходило мероприятие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда.
40 killed, 60 wounded following Kabul bombing https://t.co/NNxypJQXOQ pic.twitter.com/MzD4h2s8tF— BreakingNews.ie (@breakingnewsie) 20 ноября 2018 г.
Пока ни одна из запрещённых организаций не взяла на себя ответственность.
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