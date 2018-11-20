Как минимум 40 человек погибли при взрыве во Дворце бракосочетания в Кабуле

Во Дворце бракосочетания в Кабуле прогремел взрыв. Как сообщает телеканал Tolo News, жертвами ЧП стали 40 человек. От 60 до 80 получили различные травмы.

По предварительным данным, взрыв устроил террорист-смертник, который подорвал себя в зале свадебных торжеств. В этот момент там проходило мероприятие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда.

Пока ни одна из запрещённых организаций не взяла на себя ответственность.