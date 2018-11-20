Порошенко призвал не верить скептикам в вопросе вступления Украины в ЕС

По словам президента страны, украинское государство движется к Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу "шаг за шагом".

Украинский лидер Пётр Порошенко призвал не верить скептикам, которые говорят, что Незалежная никогда не будет членом Евросоюза и НАТО.

По словам президента страны, Украина приближается к НАТО и ЕС "шаг за шагом".

В подтверждение этого Порошенко напомнил, что украинская делегация не так давно вернулась с сессии Парламентской ассамблеи НАТО, а глава МИД Павел Климкин — с заседания Комиссии стратегического партнёрства в Вашингтоне.

— И там и там было чётко заявлено: двери НАТО для Украины открыты, всё зависит от вас: проводите реформы, изменяйте страну — и всё будет хорошо. То же касается Европейского союза, — сказал украинский президент.

Глава украинского государства также добавил, что многие оппоненты хотят, чтобы у властей страны опустились руки и они потеряли веру в победу, но "этого точно не будет".