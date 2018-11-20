Порошенко призвал не верить скептикам в вопросе вступления Украины в ЕС

Украинский лидер Пётр Порошенко призвал не верить скептикам, которые говорят, что Незалежная никогда не будет членом Евросоюза и НАТО.
По словам президента страны, Украина приближается к НАТО и ЕС "шаг за шагом".
В подтверждение этого Порошенко напомнил, что украинская делегация не так давно вернулась с сессии Парламентской ассамблеи НАТО, а глава МИД Павел Климкин — с заседания Комиссии стратегического партнёрства в Вашингтоне.
— И там и там было чётко заявлено: двери НАТО для Украины открыты, всё зависит от вас: проводите реформы, изменяйте страну — и всё будет хорошо. То же касается Европейского союза, — сказал украинский президент.
Глава украинского государства также добавил, что многие оппоненты хотят, чтобы у властей страны опустились руки и они потеряли веру в победу, но "этого точно не будет".
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