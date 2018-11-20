Эксперт напомнил Киеву, что Россия при желании может "перекрыть" Азовское море

ЕС в принципе не способен вмешаться в вопросы, связанные с регулированием судоходства в этой акватории — ни технически, ни законодательно, ни формально, ни реально, отметил специалист.

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин заявил в беседе с Лайфом, что Россия может при желании просто перекрыть Азовское море.

— В советское время Азовское море было исключительно внутренним морем СССР и о каких- то иностранных судах там никто не помышлял и не думал. В постсоветское время Азовское море стало внутренним морем РФ и Украины, без согласования с обеими странами ни одно иностранное судно в акваторию Азовского моря войти не может. Поэтому это исключительно внутренняя компетенция России и Украины, — уверен специалист.

По его словам, инсинуации, которые сейчас разворачиваются вокруг Азовского моря, связаны с тем, что в результате строительства Крымского моста выход из моря вдоль восточного побережья полуострова был закрыт аркой моста и на сегодняшний день осуществляется только по одному узкому проходу — арке Крымского моста.

— Естественно, что контроль над этим объектом сохраняет и будет всегда сохранять Россия. Поэтому Россия в состоянии при желании просто перекрыть Азовское море. И таких вопросов бы не возникало, если бы украинские власти вели себя более-менее адекватно, сообразно со своими "возможностями" и мощью, особенно военной, — отметил Сорокин.

Он подчеркнул, что в Киеве "не могут перерасти этот детский пубертатный возраст, когда ребёнку кажется, что он может всё и что он, безусловно, гений и понимает гораздо больше, чем все остальные, поэтому фактическая их методика — это постоянные провокации".

— В данном случае были задержаны российские суда, уже не в первый раз, порядка 15 судов, соответственно, в ответ Россия указала Украине на то, что та ведёт себя неадекватно и что это может закончиться тотальным контролем при выходе из Азовского моря и входе в него. После чего началась истерия, как это обычно у них бывает. И удалось таким образом довести этот вопрос до уровня [представителя Евросоюза] Могерини, — пояснил специалист.

По словам Сорокина, Могерини нормально относится к России и "в хороших отношениях с руководством страны", но при этом "правила игры, которые за последние несколько лет навязаны глобальным атлантическим центром Евросоюзу, обязывают в таких ситуациях делать жёсткие заявления".

— На самом деле ЕС в принципе не может вмешаться в вопросы, связанные с регулированием судоходства в Азовском море ни технически, ни законодательно, ни формально, ни реально, никаких механизмов для этого нет, — резюмировал эксперт.

Напомним, в ноябре стало известно, что в портах Бердянска и Мариуполя было задержано 15 российских и иностранных судов за заход в крымские порты. В ответ Москва усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Могерини заявила, что ЕС обсуждает в связи с ситуацией "конкретные меры", которые могут быть рассмотрены в ближайшее время.