Кошка уничтожила роскошный особняк звезды фильма "Агент Коди Бэнкс"

Актёр признался, что был шокирован и эти два дня плакал больше, чем за всю свою жизнь.

Известный американский актёр и телеведущий Фрэнки Муниз рассказал в своём аккаунте в "Твиттере", как кошка разгромила его роскошный особняк.

По словам Муниза, на несколько дней он уезжал на похороны дяди, а по возвращении обнаружил, что четыре из пяти этажей его дома затоплены.

I arrived home from my uncle's funeral to find 4 of my 5 story brownstone home under 3 feet of water. Everything I own, destroyed. Every wall, piece of artwork, personal photos, furniture... All because my cat accidentally turned on a sink a few days ago while we were gone. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) 15 ноября 2018 г.

— Всё, что у меня было, уничтожено, — написал он.

В частности, уничтожению со стороны усатой подверглись стены, произведения искусства, личные фотографии Муниза, мебель.

— И всё из-за того, что кошка случайно открыла кран несколько дней назад, когда никого не было, — продолжил актёр.

Телеведущий признался, что за эти два дня он плакал больше, чем за всю свою жизнь. Он также отмечает, хоть это звучит смешно, но он клянётся, "это чистая правда".

Муниз снялся в таких в фильмах, как "Агент Коди Бэнкс", "Остаться в живых", сериале "Малкольм в центре внимания". Он также является ведущим американского шоу "Танцы со звёздами".