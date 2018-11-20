Не сдержался. Глава Карелии объяснился за скандальную переписку о судьбе детсада

В ближайшее время Парфенчиков посетит посёлок Суоёки, чтобы на месте решить проблему закрытия образовательных учреждений.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал скандальную переписку с местной жительницей Анной Власовой на тему закрытия детского сада в посёлке Суоёки.

— После публикации Анной части нашей переписки в паблике не сдержался и допустил эмоциональную реакцию. Но был честен. Мы не можем построить в посёлке детский сад или открыть ясли для одного-двух детей, как того просят родители, — приводит его слова РИА "Новости".

Парфенчиков объяснил, что школу и детский сад в посёлке Суоёки пришлось закрыть из-за их аварийного состояния. Власти предложили подвозить детей до ближайшего населённого пункта, где есть образовательные учреждения. Он добавил, что сейчас необходимо "отбросить эмоции" и найти решение сложившейся проблемы. Одним из них может стать некий альтернативный формат вместо привычных детских садов. Для поиска такого решения Парфенчиков в ближайшее время посетит Суоёки.

Как писал ранее Лайф, Глава Карелии в переписке с местной жительницей, пожаловавшейся на закрытие детского сада в своём посёлке, заявил, что с этой проблемой к нему бесполезно обращаться. Он предложил женщине найти няню, а потом возить ребёнка в детсад в 28 километрах от дома.