Путин рассказал о темпах перевооружения российских войск

Особое внимание уделено разработке и постановке систем и комплексов, которым предстоит определять будущее ВС РФ на годы вперёд, добавил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа заявил, что темпы перевооружения российских войск на сегодня в целом обеспечиваются.

— Отмечу, что в целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются, при этом особое внимание, как и раньше, уделено разработке и постановке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших ВС на годы вперёд, — сказал Путин.

Президент также отметил, что ключевые ориентиры работы по реализации ГОЗ обозначены в новой госпрограмме вооружения.

В 2018 году на серийное производство военной техники было выделено полтора триллиона рублей. По словам российского лидера, Вооружённые силы Российской Федерации с начала 2018 года получили 74 самолёта и вертолёта, 80 беспилотников, пять кораблей, 250 танков и бронемашин.