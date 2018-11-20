МИД предупредил россиян о лихорадке чикунгунья в Таиланде

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МИД предупредил россиян о лихорадке чикунгунья в Таиланде

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Фото: © Pixabay

Переносчиками заболевания в основном являются комары двух видов, которые также могут передавать другие вирусы.

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ предпупредил россиян о вспышке лихорадки чикунгунья в Таиланде. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в "Твиттере".

— Таиланд — риск инфицирования вирусом чикунгунья; подтверждены случаи заболевания в южных провинциях страны, — указано в сообщении.

Вирус чикунгунья передаётся человеку в основном от двух видов комаров, которые могут переносить и другие заболевания, в том числе лихорадку денге. Симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, боли в голове, мышцах и суставах.

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