МИД предупредил россиян о лихорадке чикунгунья в Таиланде

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ предпупредил россиян о вспышке лихорадки чикунгунья в Таиланде. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в "Твиттере".
#Таиланд – риск инфицирования вирусом чикунгунья; подтверждены случаи заболевания в южных провинциях страны— МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 19 ноября 2018 г.
Информация ВОЗ: https://t.co/pPd7j6EStl pic.twitter.com/Kp5VS7ozuu
— Таиланд — риск инфицирования вирусом чикунгунья; подтверждены случаи заболевания в южных провинциях страны, — указано в сообщении.
Вирус чикунгунья передаётся человеку в основном от двух видов комаров, которые могут переносить и другие заболевания, в том числе лихорадку денге. Симптомами заболевания являются повышение температуры до 40 градусов, боли в голове, мышцах и суставах.
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