По просьбе москвичей. В столице снесут два долгостроя

Освобождённые площадки будут включены в программу "Мой район" и впоследствии благоустроены.

Власти Москвы приняли решение снести два долгостроя, расположенные на Можайском шоссе и Шипиловской улице. Об этом в "Твиттере" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По просьбам москвичей сносим два долгостроя: на улице Шипиловской и на Можайском шоссе. Оба здания сильно обветшали, стали опасными. Освобожденные площадки включим в программу #Мойрайон и благоустроим. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 ноября 2018 г.

— По просьбам москвичей сносим два долгостроя: на улице Шипиловской и на Можайском шоссе. Оба здания сильно обветшали, стали опасными, — говорится в сообщении градоначальника.

Он также подчеркнул, что освобождённые территории будут включены в программу "Мой район" и впоследствии благоустроены.

Программа была сформирована на базе наказов жителей столицы и легла в основу предвыборной кампании Собянина в 2018 году.

Сообщается, что снесены будут здания по адресам Шипиловская, д. 25, к. 2, где с 2006 года размещалась управа ОВД, и Можайское шоссе вл. 41.

Объекты находятся в аварийном состоянии, а последний и вовсе начал разрушаться.