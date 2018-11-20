Вопреки возражениям России. В ОЗХО одобрили увеличение бюджета

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Вопреки возражениям России. В ОЗХО одобрили увеличение бюджета

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Штаб-квартира ОЗХО. Фото: opcw.org

В поправках к проекту РФ и Иран настаивали на возвращении к сумме в 67,2 миллиона евро, указанной в его первоначальном варианте.

На конференции участников Конвенции о запрещении химоружия был одобрен проект бюджета на 2019 год, подразумевающий расширение мандата ОЗХО.

В поддержку решения выступило 99 стран при требуемом большинстве в 84 голоса. Против голосовало 27 государств, включая Россию и Иран.

В поправках к проекту РФ и Иран настаивали на исключении ссылок на атрибутивный механизм, позволяющий ОЗХО устанавливать виновных в применении химоружия, и возвращении к сумме в 67,2 миллиона евро, указанной в первоначальном варианте проекта бюджета.

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