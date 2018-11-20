Вопреки возражениям России. В ОЗХО одобрили увеличение бюджета

На конференции участников Конвенции о запрещении химоружия был одобрен проект бюджета на 2019 год, подразумевающий расширение мандата ОЗХО.
В поддержку решения выступило 99 стран при требуемом большинстве в 84 голоса. Против голосовало 27 государств, включая Россию и Иран.
В поправках к проекту РФ и Иран настаивали на исключении ссылок на атрибутивный механизм, позволяющий ОЗХО устанавливать виновных в применении химоружия, и возвращении к сумме в 67,2 миллиона евро, указанной в первоначальном варианте проекта бюджета.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени