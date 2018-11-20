В МЧС заявили о росте числа пожаров в торговых центрах

С начала года было зафиксировано более 70 возгораний в торгово-развлекательных центрах.

В 2018 году выросло количество пожаров в зданиях торговых центров. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, выступая на конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

— В торгово-развлекательных центрах и приравненных к ним объектах с начала года произошло 74 пожара, в прошлом году — 45 пожаров, рост составил 64,5%, — заявил он.

По словам Чуприяна, вышеуказанные цифры относятся к прошлой неделе. Число погибших в результате пожаров увеличилось с четырёх до 60 человек. Всего же на объектах массового скопления людей было зафиксировано 471 возгорание. За аналогичный период 2017 года — 364.

Кроме того, на 29% выросло число пожаров в зданиях образовательных учреждений — 229. Также наблюдается рост возгораний в зданиях социального назначения и учреждений здравоохранения — 19,7% по сравнению с прошлым годом.