В МЧС заявили о росте числа пожаров в торговых центрах

В 2018 году выросло количество пожаров в зданиях торговых центров. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, выступая на конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.
— В торгово-развлекательных центрах и приравненных к ним объектах с начала года произошло 74 пожара, в прошлом году — 45 пожаров, рост составил 64,5%, — заявил он.
По словам Чуприяна, вышеуказанные цифры относятся к прошлой неделе. Число погибших в результате пожаров увеличилось с четырёх до 60 человек. Всего же на объектах массового скопления людей было зафиксировано 471 возгорание. За аналогичный период 2017 года — 364.
Кроме того, на 29% выросло число пожаров в зданиях образовательных учреждений — 229. Также наблюдается рост возгораний в зданиях социального назначения и учреждений здравоохранения — 19,7% по сравнению с прошлым годом.
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