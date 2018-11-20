Космический лайфхак: на МКС защищаются от радиации с помощью влажных салфеток

Оказывается, экипаж обкладывает ими каюту, чтобы не получить облучение во время вспышек на Солнце. "Как тебе такое?...", ну, вы поняли.

Российский космонавт Сергей Прокопьев рассказал во время трансляции на сайте "Роскосмоса", что космонавты обкладывают стены кают на МКС пачками влажных салфеток при угрозе роста радиационного облучения после вспышек на Солнце.

— На нашу экспедицию не приходилось подобных вспышек. Я знаю, что раньше бывали такие случаи, особенно при больших магнитных бурях экипаж предупреждали, что на Солнце произошло и, вероятно, будет определённое увеличение излучения. Экипаж иногда увеличивал количество защиты в каютах, то есть увеличивал число влажных салфеток в пакетах, которые укладываются прямо вдоль стены и уменьшают количество поглощённой радиации. Уже замечено, что вода — один из лучших способов от проникновения радиации, — сказал он.

В сентябре 2017 года произошла череда солнечных вспышек. Тогда "Роскосмос" сообщал, что защиты на Международной космической станции достаточно для обеспечения безопасности экипажа.