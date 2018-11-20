В "Газпроме" объяснили, как в Киеве умудрились не заметить "Турецкий поток"

Незалежная не обратила внимания на газопровод через Чёрное море, так как вела борьбу с "Северным потоком — 2".

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказал журналистам, как на Украине не обратили внимания на строительство "Турецкого потока".

— Украина была так занята борьбой с "Северным потоком — 2", что даже не заметила, как мы быстро проложили через Чёрное море газопровод "Турецкий поток" мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год, — рассказал Куприянов.

Он также подчеркнул, что после того как власти в Киеве это заметили, сразу же появились призывы вести борьбу с "Турецким потоком".

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли участие в торжественной церемонии по случаю завершения строительства морского участка "Турецкого потока". На Украине уже оценили убытки после запуска газопровода. Они составят около $500 тысяч.