Суд в США приостановил действие указа Трампа об отказе нелегалам в убежище

Суд в Сан-Франциско приостановил действие указов президента США Дональда Трампа об отказе нелегальным мигрантам в получении убежища. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что действие указов Трампа приостановлено временно, поскольку судье ещё предстоит принять решение по существу дела.

Ли Гелернт, адвокат, представляющий интересы Американского союза гражданских свобод и Центра защиты конституционных прав, заявил, что нелегалам нельзя отказывать в возможности получить убежище в США, хотя обе организации "не поощряют тех", кто попадает в страну нелегально.

Ранее президент США подписал прокламацию, лишающую нелегальных мигрантов права на получение убежища на территории страны. В свою очередь правозащитные организации обратились в суд с требованием отменить действие указа.