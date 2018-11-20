"На то она и задница". В Северодвинске педагог била школьников скакалкой — видео

Дети не сопротивлялись действиям учительницы — вероятно, это происходило не в первый раз.

Учительница физкультуры одной из школ Северодвинска Архангельской области отхлестала двух учеников скакалкой со словами "на то она и задница". Видео появилось в группе "Северодвинск life" в ВК.

— Буду воспитывать теперь. Хорошо пошло? По руке больнее будет. Жопа всё выдержит, на то она и задница, — комментирует учительница свои действия, наказывая ученицу за недоделанное домашнее задание по английскому языку.

На записи видно, что меры были применены к двум семиклассникам. Дети не сопротивлялись действиям учительницы — вероятно, это происходило не в первый раз.

Стоит отметить, что мнения комментаторов в социальных сетях разделились. Некоторые пользователи считают, что педагог должен понести строгое наказание за свой поступок, а другие, напротив, не видят в подобном методе воспитания ничего зазорного.