Глава делегации РФ: Преждевременно говорить о выходе России из ОЗХО

Он также подчеркнул, что Москва выполнила все свои обязательства перед организацией.

Глава российской делегации в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Георгий Каламанов отметил, что говорить о возможном выходе РФ из организации преждевременно.

— Преждевременно говорить об этом вопросе. Мы проанализируем текущую ситуацию. Безусловно, РФ будет делать определённые выводы, — отметил Каламанов.

Он также подчеркнул, что Москва выполнила свои обязательства перед организацией, что подтверждают все её члены. Кроме этого, представитель отметил, что впоследствии будет принято решение о дальнейшем финансировании ОЗХО со стороны России.

Ранее Лайф сообщал, что Организация по запрещению химического оружия одобрила увеличение бюджета, который будет подразумевать расширение мандата организации.