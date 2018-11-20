Из-за ротавируса в челябинской женской колонии умер трёхмесячный малыш

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Из-за ротавируса в челябинской женской колонии умер трёхмесячный малыш

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Фото: © РИА "Новости" / Игорь Зарембо

Вирус подхватили ещё шестеро детей, сейчас они в тяжёлом состоянии и за их жизнь борются врачи.

Трёхмесячный ребёнок умер в женской колонии № 5 Челябинска из-за ротавирусной инфекции. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на начальника пресс-службы областного ГУФСИН Ольгу Емельянову.

— Мама этого малыша отбывает наказание в пятой колонии и страдает рядом хронических социально значимых заболеваний, в связи с чем ребёнок длительное время находился на лечении в специализированных медицинских организациях города, — сказала она.

Кроме того, как сообщается, вирус подхватили ещё шестеро детей. Они находятся в тяжёлом состоянии, и за их жизнь борются врачи.

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