Из-за ротавируса в челябинской женской колонии умер трёхмесячный малыш

Трёхмесячный ребёнок умер в женской колонии № 5 Челябинска из-за ротавирусной инфекции. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на начальника пресс-службы областного ГУФСИН Ольгу Емельянову.
— Мама этого малыша отбывает наказание в пятой колонии и страдает рядом хронических социально значимых заболеваний, в связи с чем ребёнок длительное время находился на лечении в специализированных медицинских организациях города, — сказала она.
Кроме того, как сообщается, вирус подхватили ещё шестеро детей. Они находятся в тяжёлом состоянии, и за их жизнь борются врачи.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени