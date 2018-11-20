"День начался в Боткинской больнице". Лобода напугала фанатов постом в Instagram

Поклонники певицы вынуждены гадать: речь идёт о плановом визите к медикам, или исполнительница вновь госпитализирована?

В "Инстаграме" на странице певицы Светланы Лободы, которая недавно перенесла операцию на почках, появился пост, который не на шутку встревожил её фанатов. Исполнительница сообщила, что сегодняшний день для неё начался в Боткинской больнице. Однако при каких обстоятельствах она вновь оказалась у медиков, певица уточнять не стала.

— Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку, — написала Лобода в соцсетях.

Поклонники певицы гадают: неужели ей стало хуже, или речь идёт всё-таки о плановом визите?

Напомним, что 24 октября Лободу экстренно прооперировали из-за проблем с почками. Исполнительнице пришлось перенести свои концерты в Москве. Однако сразу после выписки она отправилась в гастрольный тур по Германии.