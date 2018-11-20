Сын портнихи Пугачёвой. На краже у экс-главы ФТС попался вор-виртуоз со связями

На преступления его вдохновили сообщения в СМИ, в которых показывали оперативное видео из жилища чиновника.

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в ограблении дома бывшего главы Федеральной таможенной службы, президента Евразийского банка развития Андрея Бельянинова, им оказался 49-летний Яков Суббота. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Оперативникам удалось выследить машину вора в Солнцеве, а сам подозреваемый сдался без сопротивления. Суббота позже рассказал, что на преступление его вдохновили сообщения СМИ, в которых показывали оперативное видео из дома Бельянинова. Грабитель смог восстановить план помещения по одним лишь кадрам.

Стоит отметить, что Яков Суббота является одним из самых известных представителей криминального мира. Необычными являются не только преступления 49-летнего рецидивиста, но и его происхождение. Суббота — сын портнихи Любови Аксёновой, которая шила наряды для всей советской и российской эстрады, в том числе и для Аллы Пугачёвой. Он закончил престижное военное училище имени Верховного Совета.

Самое громкое своё преступление он совершил в 1996 году, когда буквально за пять минут ему удалось вынести подлинную скрипку Страдивари из московского музея имени Глинки. Позднее стало известно, что Суббота вместе с подельником основательно готовились к краже, изучая под видом посетителей входы и выходы из здания, как работает сигнализация, и даже примерялись к толстому стеклу, за которым хранились экспонаты.

Ранее Лайф рассказывал, что 25 октября в подмосковном поселении Сосенское ограбили дом бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова. Вынести удалось деньги и ценности на сумму более 50 млн рублей.