Как в "Зимней вишне". МЧС назвало самое страшное нарушение пожарной безопасности

Самым страшным нарушением пожарной безопасности в числе выявленных оказались неработающие эвакуационные выходы. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян на Всероссийской конференции бизнес-омбудсменов.
— Мы считаем, что самое страшное преступление — это когда не работают эвакуационные выходы. На момент проверок в 17 тысячах зданий были выявлены факты неудовлетворительного состояния эвакуационных путей выхода, — сказал он.
Ранее Чуприян сообщил о росте числа пожаров в торговых центрах.
Напомним, что после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", который произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек, по всем российским ТЦ начались массовые проверки пожарной безопасности. Как сообщали ранее в МЧС, в сгоревшем центре в Кемерове были закрыты все эвакуационные выходы.
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