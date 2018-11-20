Как в "Зимней вишне". МЧС назвало самое страшное нарушение пожарной безопасности

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Как в "Зимней вишне". МЧС назвало самое страшное нарушение пожарной безопасности

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Сгоревшие кинозалы в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Фото: © РИА "Новости" / Александр Кряжев

Самым страшным нарушением пожарной безопасности в числе выявленных оказались неработающие эвакуационные выходы. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян на Всероссийской конференции бизнес-омбудсменов.

— Мы считаем, что самое страшное преступление — это когда не работают эвакуационные выходы. На момент проверок в 17 тысячах зданий были выявлены факты неудовлетворительного состояния эвакуационных путей выхода, — сказал он.

Ранее Чуприян сообщил о росте числа пожаров в торговых центрах.

Напомним, что после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", который произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек, по всем российским ТЦ начались массовые проверки пожарной безопасности. Как сообщали ранее в МЧС, в сгоревшем центре в Кемерове были закрыты все эвакуационные выходы.

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