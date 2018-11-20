СК начал проверку после избиения учителем школьников скакалкой в Северодвинске

Расследованием инцидента также займутся региональное Министерство образования и науки и полицейские.

СУ СК России по Архангельской области начало проверку по факту появления в социальных сетях видео из одной школы города Северодвинска, где учитель бьёт детей скалкой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального ведомства Дарью Коскову.

— Следователи Архангельской области начали проверку по данному факту. По её результатам будет принято процессуальное решение, — сказала она.

Коскова не стала называть имени преподавателя и названия учебного заведения, но пользователи соцсетей утверждают, что это школа-интернат.

Проверку также начали региональное Министерство образования и науки и полицейские.

Ранее стало известно, что учительница физкультуры одной из школ Северодвинска Архангельской области отхлестала двух учеников скакалкой со словами "На то она и задница".