Как с ветерком потратить 6 зарплат. Или топ-10 самых дорогих арендных авто мира

Аналитики составили рейтинг самых быстрых и дорогих автомобилей мира, которые путешественники могут взять в аренду в разных уголках планеты.

Для того чтобы получить финальный список, эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip изучили предложения прокатных компаний в 100 популярных среди туристов городах мира. При составлении рейтинга учитывались мощность автомобилей и их время разгона до 100 км/ч.

Самым резвым автомобилем списка стал Lamborghini Aventador мощностью 700 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,9 секунды, а сутки его пользования в Абу-Даби будут стоить потенциальному арендатору 185 тысяч рублей.

Второе место досталось Ferrari 488 Spider, который разгоняется до заветной отметки за 3 секунды, а под его капотом находится 670 лошадиных сил. Сутки обладания итальянским спорткаром в Милане будут стоить 191 тысячу рублей. Тройку замкнул гость из Штутгарта — Porsche 911 Turbo. Резвый немец обладает агрегатом мощностью 540 "лошадок", которые разгоняют его до сотни за 3 секунды. В автосалонах за автомобиль попросят 12 миллионов рублей, а в Мюнхене его можно взять на одни сутки за 169 тысяч.

Самым дорогим арендным лотом стал Lamborghini Huracan Spyder. Представитель итальянской "конюшни" с двигателем мощностью 610 лошадиных сил "взлетает" до 100 км/ч за 3,2 секунды. Несмотря на не самый мощный силовой агрегат и "медленное" время разгона, за сутки пользования им придётся выложить самую внушительную сумму — 218 тысяч рублей, а покататься удастся по улицам Венеции. Для сравнения — это шесть среднемесячных зарплат россиян, пятилетний запас бигмаков или же 431 килограммов семечек. Впрочем, найдутся и те, кто всему этому предпочтёт рёв мотора и радость от запредельной скорости.

Автомобилем с наибольшей стоимостью стал Ferrari F12 Berlinetta. Цены на него начинаются с отметки 20 миллионов рублей, а его 740-сильный двигатель разгоняется до 100 км/ч за 3,1 секунды. Сутки по улицам Мюнхена за рулём этой машины автолюбителям обойдутся в 165 тысяч рублей.

Любопытно, что ещё один представитель итальянской Ferrari — модель California стала автомобилем с самой низкой стоимостью проката. Если вы, будучи в Дохе, готовы выложить 61 666 рублей, то вам достанется 560 лошадиных сил, которые разгонят вас до сотни за 3,6 секунды.

А вот самой "спокойной" машиной стал Aston Martin DB11. До 100 км/ч он разгоняется за 3,9 секунды, что является самым низким показателем в представленном рейтинге. Однако его стоимость начинается от 16 миллионов рублей, а взять его в аренду в Мюнхене меньше чем за 149,5 тысячи рублей вам не удастся.

— Больше всего быстрых люксовых машин можно найти в прокатных конторах в европейских городах, популярных среди туристов и бизнесменов, а также на Среднем Востоке: в Дохе, Дубае и Абу-Даби. Набор документов для аренды дорогостоящего автомобиля тот же, что и для рядового авто: необходимо международное водительское удостоверение, кредитная карта на имя водителя, подтверждение бронирования, — прокомментировал результаты исследования руководитель направления дополнительных сервисов OneTwoTrip Евгений Гапоненко.

Он также подчеркнул, что прокатные компании зачастую отказываются сдавать автомобили лицам моложе 25 лет, а всем тем, кто берёт люксовое авто в прокат, нужно помнить, что арендодатель в качестве депозита заморозит на карте большую сумму денег.