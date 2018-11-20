Казнить нельзя. Индюшка Морковка провела "брифинг" в Белом доме — видео

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Казнить нельзя. Индюшка Морковка провела "брифинг" в Белом доме — видео

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Это одна из тех птиц, которую в День благодарения спасёт от верной смерти лично президент США Дональд Трамп.

Журналистам президентского пула в Вашингтоне представили одну из индеек, которых Дональд Трамп должен по традиции помиловать по случаю отмечаемого в стране Дня благодарения.

Национальная федерация производителей индеек отправила в Белый дом двух кандидатов — это две самки, которых зовут Горошина и Морковка. Обе они родились 28 июня и весят около 20 кг. За внешним видом птиц, которые станут настоящим символом национального праздника, следят очень строго: индюшек регулярно моют с шампунем, кормят и укладывают спать по часам.

Торжественная церемония президентского помилования состоится в Розовом саду Белого дома. Какая из двух птичек оказалась под прицелами телекамер первой, не сообщается, однако журналисты убеждены, что это Морковка (Горошина выглядит миниатюрнее).

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