Генпрокуратура Украины засекретила приговор по делу об "убийстве" Бабченко

Предоставление запрашиваемой информации о приговоре, как сообщается, "не представляется возможным", но украинские журналисты могут этот отказ оспорить в суде.

Украинская генеральная прокуратура запретила обнародовать приговор бизнесмену Борису Герману, который был осуждён за организацию покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

Разглашение сведений о применении мер безопасности запрещено по статье 25 закона Украины "Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве". Когда было вынесено постановление, в ответе Генпрокуратуры Незалежной не указано.

— Разглашение таких сведений лицами, которые приняли решение об этих мерах, или лицами, которые их осуществляют, влечёт за собой дисциплинарную ответственность, а в случаях, когда разглашение таких сведений повлекло тяжкие последствия, — уголовную ответственность, — говорится в ответе надзорного ведомства.

Предоставление запрашиваемой информации о приговоре, как сообщается, "не представляется возможным", однако этот отказ можно оспорить в суде.

Напомним, 29 мая сообщалось, что Аркадий Бабченко был убит в Киеве несколькими выстрелами в спину. На следующий день стало известно, что покушение и смерть журналиста были инсценировкой: россиянин жив, а спецоперация была спланирована и реализована при участии украинских спецслужб. 30 августа стало известно, что суд вынес приговор Борису Герману, но он до сих пор не опубликован.