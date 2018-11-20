"На 99% пройдёт". Коломойский назвал фаворита президентской гонки на Украине

По мнению предпринимателя Игоря Коломойского, этот политик, "скорее всего", обойдёт любого соперника.

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что главный претендент на пост главы государства на Украине сейчас — лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, пишет ТСН.

— Я считаю её объективно фаворитом президентской кампании... По-моему, на 99% она пройдёт во второй тур, она уже во втором туре, — уверен предприниматель.

При этом он отметил, что многое в предстоящей президентской кампании будет зависеть от того, кто станет главным соперником Тимошенко. По мнению Коломойского, у нынешнего президента Петра Порошенко мало шансов составить ей конкуренцию.

— Если визави будут Вакарчук, Зеленский, Гриценко при определённых условиях, то, естественно, есть вопросы. Но, скорее всего, станет. Я здесь бы уже поставил 55% на 45%, что станет. А если она будет против Порошенко, Бойко, Рабиновича, Ляшко, то я ставлю три к одному, — 75% (что станет) на 25%, — сказал Коломойский.

Отдельно он подчеркнул, что лишь один из возможных кандидатов способен изменить расклад сил, — это лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

— Есть один вопрос, который может перемешать вообще всю палитру, — это Вакарчук. Если он пойдёт, то расклад может быть другой, — считает бизнесмен.

Как ранее сообщал Лайф, в конце октября музыкант объявил, что не намерен баллотироваться на пост президента Украины.

Напомним, президентские выборы на Украине запланированы на март 2019 года. Согласно опросам, за Петра Порошенко готовы проголосовать лишь 5% избирателей. Юлия Тимошенко возглавила рейтинг. На втором месте — комик Владимир Зеленский, которого, по сообщениям украинских СМИ, намерен продвигать Игорь Коломойский.