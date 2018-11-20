Постпред РФ: Одобрение бюджета ОЗХО выгодно США

Александр Шульгин также отметил, что жизнь после одобрения бюджета на этом не завершается, и призвал не делать поспешных выводов.

Одобрение бюджета ОЗХО, которое предусматривает начало работы механизма по установлению виновных в химических атаках, выгодно Соединённым Штатам Америки и нужно для того, чтобы ослабить позиции России на международной арене. Такое мнение высказал постпред РФ в организации Александр Шульгин.

— Это делается для того, чтобы ослабить позиции РФ в качестве ключевого игрока на международной арене, перенести сюда отчасти функции СБ для того, чтобы послушное большинство, которое отвечает на призывы американцев, выполняло все их прихоти, — сказал он.

Шульгин добавил, что после одобрения бюджета ОЗХО жизнь на этом не завершается, а также призвал не делать поспешных выводов.

Ранее на конференции участников Конвенции о запрещении химоружия был одобрен проект бюджета на 2019 год, подразумевающий расширение мандата ОЗХО.

Глава российской делегации в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Георгий Каламанов отметил, что говорить о возможном выходе РФ из организации преждевременно.